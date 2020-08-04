2020-08-04T14:01:52+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко об АЭС: Не надо нам тыкать на вопросы безопасности! Мы - чернобыльская республика

Президент выступает с посланием к народу и парламенту
Настасья КОРСАК
Поделиться:
Скришншот эфира Беларусь-1Скришншот эфира Беларусь-1
Изменить размер текста:

- Значение Белорусской АЭС для обеспечения энергетической безопасности и в целом экономики нашей страны просто огромное! - сказал президент. - С ней связано развитие образования, технологий... И не надо нам указывать и тыкать на вопросы безопасности! Мы - чернобыльская республика, многое пережили. И сами знаем цену последствий.

Александр Лукашенко отметил, что только на реабилитацию загрязненных территорий потрачено 19 млрд долларов.

- Поэтому входной контроль при сооружении станции был, как в военное время. А преимущества, которые мы приобретем, помогут нам сделать прорыв в будущее, - отметил Лукашенко. - Высокие технологии, дешевая электроэнергия, электромобили или суперсовременное производство аминокислот нашей биотехнологической корпорации, которую мы строим совместно с Китаем в Минской области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко – госслужащим и членам избиркомов: Даже не парьтесь и не переживайте ни за свою жизнь, ни за безопасность
Не Минск: угадайте, какой город Беларуси признали самым благоустроенным в стране?
Лукашенко: Успокойтесь, слава богу, что еще так живем - посмотрите, что в богатых странах происходит
Александр Лукашенко: «Вернуть Конституцию 1994-го года - это подарок криминальному бизнесу»
Лукашенко о демографии: На первом месте - карьера и жизнь для себя. Ну что тут поделаешь?
Лукашенко: Всех, кто думает айфоном или телефоном - будут кромсать и долбать!
Лукашенко о задержанных боевиках: Они были специально направлены в Беларусь. Команда была - ждать
Лукашенко: Символы как часть истории и культуры никто не запретит и не забудет
Европейские эксперты в области ядерной безопасности планируют провести стресс-тесты БелАЭС
Лукашенко: Средняя зарплата вырастет в два раза. Не в пять, не в десять - только в два раза
Могилевчанин поселился в чужом гараже и по-хозяйски распродал чужое имущество
Александр Лукашенко об АЭС: Не надо нам тыкать на вопросы безопасности! Мы - чернобыльская республика
Лукашенко: Цель одна - спасти страну. Скажу прямо - не до жиру!
Лукашенко: Брошенные дома и усадьбы будем продавать по приемлемым ценам
«Лидеры цифровизации - США и Китай. С ними мы должны договориться о сотрудничестве». Лукашенко высказался о белорусских айтишниках