Александр Лукашенко об АЭС: Не надо нам тыкать на вопросы безопасности! Мы - чернобыльская республика

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- Значение Белорусской АЭС для обеспечения энергетической безопасности и в целом экономики нашей страны просто огромное! - сказал президент. - С ней связано развитие образования, технологий... И не надо нам указывать и тыкать на вопросы безопасности! Мы - чернобыльская республика, многое пережили. И сами знаем цену последствий.

Александр Лукашенко отметил, что только на реабилитацию загрязненных территорий потрачено 19 млрд долларов.

- Поэтому входной контроль при сооружении станции был, как в военное время. А преимущества, которые мы приобретем, помогут нам сделать прорыв в будущее, - отметил Лукашенко. - Высокие технологии, дешевая электроэнергия, электромобили или суперсовременное производство аминокислот нашей биотехнологической корпорации, которую мы строим совместно с Китаем в Минской области.