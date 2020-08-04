Могилевчанин поселился в чужом гараже и по-хозяйски распродал чужое имущество

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Ушлый могилевчанин нашел способ, как можно убить двух зайцев одним махом: обеспечить себе крышу над головой, да еще и нажиться на этом. 52-летний мужчина присмотрел чужой гараж, который без зазрения совести решил использовать для собственных нужд. Он срезал два навесных замка и поселился в постройке. Позже хулиган осмелел еще больше и начал приглашать «в дом» своих приятелей. Веселые гости не только вместе с «хозяином» распивали алкогольные напитки, но и оставались ночевать.

Еще через неделю мужчина окончательно почувствовал себя хозяином. Так как владелец гаража не объявлялся, он решил распродать чужое имущество. Он прибрал к рукам двигатель с коробкой передач, комплект колес, бампер от автомобиля, верстак, металлические ворота. Позже правоохранители установили, что сумма причиненного ущерба составила более 1870 белорусских рублей. Когда хозяин помещения все же заявился, мужчина уже нацелился на продажу его автомобиля, но не успел.

Фото: УВД Могилевского облисполкома

Владельцем гаража оказался 88-летний житель Могилева. Когда он увидел, во что превратилась его собственность, он тут же вызвал правоохранителей. Позже выяснилось, что в скором будущем «захватчик» собирался продать и само помещение. Деньги от выручки он планировал потратить на выпивку.

Нарушителя задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело, - сообщает УВД Могилевского облисполкома.

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