2020-08-04T13:59:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Европейские эксперты в области ядерной безопасности планируют провести стресс-тесты БелАЭС

По итогам стресс-тестов эксперты проведут партнерский обзор нацплана действий
Сергей Диндиков
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Сторонами были обсуждены административные вопросы организации и проведения партнерского обзора. Фото: gosatomnadzor.mchs.gov.byСторонами были обсуждены административные вопросы организации и проведения партнерского обзора. Фото: gosatomnadzor.mchs.gov.by
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Экспертами Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности, так называемой ENSREG, будет проведен партнерский обзор национального плана действий по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС. Подготовка к обзору обсуждалась в Госатомнадзоре в процессе видеоконференции с представителями Европейской комиссии и ENSREG, рассказала пресс-служба Госатомнадзора.

Сторонами были обсуждены административные вопросы организации и проведения партнерского обзора. Он предполагает изучение национального плана группой экспертов ENSREG во главе с руководителем регулирующего органа ядерной безопасности Финляндии Петтери Тииппана. Были рассмотрены также основные вопросы к национальному плану, ответы на них группой из Беларуси, технические консультации европейских экспертов с белорусскими коллегами, визит экспертов ENSREG в Беларусь с посещением Белорусской АЭС, а также подготовка соответствующего отчета о партнерском обзоре.

Стресс-тесты Белорусской АЭС проводились в 2016 году. После аварии на «Фукусиме» глубоко изучаются возможности нашей станции в противостоянии экстремальным неблагоприятным природным воздействиям и их сочетанию (землетрясения, цунами, наводнения и прочее).

В 2017 - 2018 годах ENSREG проводила Партнерскую проверку результатов стресс-тестов БелАЭС. Тогда дефицитов безопасности обнаружено не было. Экспертами ENSREG были предложены рекомендации, касаемые запасов безопасности сверх установленных нормативными документами и стандартами безопасности требований. Исходя из проведенных стресс-тестов, БелАЭС в прошлом году готов и рассмотрен соответствующий национальный план действий.

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