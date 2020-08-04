Лукашенко: Символы как часть истории и культуры никто не запретит и не забудет

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Выступая во Дворце Республики, Александр Лукашенко заявил:

- Надо уберечь молодежь от пагубных поступков. Ничего у этих кукловодов не получится - просто пострадают наши люди. Музыканты будут и дальше писать песни. Картины переживут людей и будут радовать многие поколение. Символы как часть истории и культуры никто не запретит и не забудет (…) Но мир открыт, в нем перемещается все: и товары, и деньги, и люди. В первую очередь - молодежь, как самая активная и подвижная часть любого общества. При этом каждое государство хочет удержать самых талантливых у себя, и мы не исключение (…) Я вам приводил пример по отдельным польским студентам - их около 2000, они выехали за пределы Беларуси, учились в Польше. И как только пандемия ударила - они взвыли, их выкинули из страны. И они попросились обратно в несвободную страну, к диктатору. И диктатор их принял. И за это получил. Они все там постятся и хайпуются. Но ничего, я переживу. Главное, чтобы мы с вами это пережили.

Президент продолжил:

- Работы много у себя дома, если ты увидел длинный рубль за пределами страны – мы тебя привязывать не будем. Но ты должен всегда помнить, что ты сюда обязательно вернешься - рано или поздно. Потому что здесь зарыта твоя пуповина, корни твои зарыты. Поэтом,у бывая там, за пределами наших границ, за пределами нашей светлой Беларуси, никогда не показывай пальцем в ее сторону. Она тебя взрастила и дала образование. Поэтому ты такой крутой за пределами этой страны.