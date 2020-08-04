2020-08-04T13:53:25+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о задержанных боевиках: Они были специально направлены в Беларусь. Команда была - ждать

По словам президента, к ним относятся по-человечески
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Лукашенко высказался о задержанных боевиках.Лукашенко высказался о задержанных боевиках.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Во время своего послания народу и парламенту Александр Лукашенко высказался о задержанных в Беларуси боевиках.

- Какие только там выводы, предложения. Дошли до того, что аж два президента договорились. Так вот это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье - про Стамбул, Венесуэлу, Африку и Ливию. Это все вранье! Эти люди дали показания. Были направлены специально в Беларусь. Команда была - ждать. Билеты, купленные на Стамбул, - это легенда. Потому что на границе российской - закрыта ими же - им надо было предъявлять и там, и здесь, что они летят в Стамбул. Но я плохой, может быть, географ. Я только не понимаю: а чего в Африку лететь через Северный полюс? Ведь запросто можно было из Новороссийска, из Крыма, в конце концов? Махнул - и там, в Стамбуле. Чего через Беларусь?

Президент просил не слушать вранье.

- Мы по-человечески относимся к этим ребятам. Абсолютно по-человечески. И мы от этого получили определенный эффект. Они рассказали все! - сказал Лукашенко. - Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг. Это мы должны, когда идет уборка... Мы же у вас ничего не просим. Мы должны бегать, их ловить по лесам. Мы же всех их отловим!

Напомним, под Минском ночью 29 июля сотрудники правоохранительных органов задержали 32 боевика иностранной частной военной компании. Еще одного задержали на юге Беларуси.

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