Лукашенко: Всех, кто думает айфоном или телефоном - будут кромсать и долбать!

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Выступая со своим обращением, Лукашенко продолжил тему молодежи и образования:

- Необразованный человек - страшный человек в будущем. Мы в этом скоро убедимся. Только образованный человек, который дружит с мозгами, сможет, ими раскинув, оценить и понять, что происходит в этом мире. Всех остальных, кто не умеет думать, а думает айфоном или телефоном - его будут кромсать, его будут долбать, его будут не на сознание и на подсознание давить и зомбировать. В этом величайшая опасность основной опаснейшей тенденции развития нашего общества. И если мы, во всем мире, ведущие страны, сейчас не спохватились и не возьмемся за это - мы будем иметь планету хаоса как минимум.