2020-08-04T13:49:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко о демографии: На первом месте - карьера и жизнь для себя. Ну что тут поделаешь?

Президент 4 августа обращается с посланием к народу и парламенту
Оксана БРОВАЧ
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Лукашенко выступает с посланием народу и парламенту. Фото: belta.byЛукашенко выступает с посланием народу и парламенту. Фото: belta.by
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Президент раскритиковал мнение, что «белорусы вымирают». Он привел такие цифры: в Украине население за 30 лет сократилось на 20%, в Литве - на 25%, в Латвии - на 30%.

- У нас, в Беларуси, население также сократилось, но всего лишь на 8%. Наша ситуация обусловлена демографической ямой середины 90-х, последствия которой будут ощущаться еще 20 лет. Кроме того, учитывая состояние современного общества не только в Беларуси, молодые родители откладывают рождение детей, на первом месте - карьера и жизнь для себя. Ну что тут поделаешь? Поэтому с самого начала существования государства делаем все, чтобы вернуть традиции многодетности в обществе, повысить ценность семьи с несколькими детишками, - говорит Лукашенко.

По словам президента, в Беларуси открыто 90 тысяч депозитов - это так называемый семейный капитал. За последние 10 лет в стране число многодетных семей увеличилось с 60 до 110 тысяч.

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