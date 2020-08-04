Александр Лукашенко: «Вернуть Конституцию 1994-го года - это подарок криминальному бизнесу»

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- Теперь несколько слов про реформы и «перамены», - перешел на белорусский язык президент. - Призыв альтернативщиков осуществить перемены через возврат к лихим 90-м и вернуть Конституцию 1994-го года - это подарок криминалу. Это подарок криминальному бизнесу. Поэтому никакого возврата в лихие 90-е быть не может. Это будет хорошим мутным условием для тех реформ, о которых толдычат альтернативщики.

Александр Лукашенко уверен, что вернув Конституцию 1994 года, мы «возродим безвластие, обезличим ответственность кадров».

- Тем, кто стоит за этими заявлениями, нужна неразбериха в стране, чтобы распилить, порезать госсобственность и «прихватизировать», как раньше говорили. Ввести частную собственность на землю и лишить народ того, на чем он стоял, - уверен Лукашенко. - А для тех, кому идея прихватизации снова может показаться привлекательной, напомню, как это было в середине 90-х. Директора и приближенные за бесценок скупали акции своих сотрудников, в итоге предприятия оказывались в руках непонятных дельцов, часто сидящих за границей и не имеющих никаких обязательств. Даже вопросы по развитию предприятий задать было некому. Вспомните Коммунарку и Спартак.