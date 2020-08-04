Лукашенко: Успокойтесь, слава богу, что еще так живем - посмотрите, что в богатых странах происходит

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- Государство начинается с народа, а держится на крепкой и стабильной управленческой вертикали. Пока эта вертикаль сильная, пользуется доверием народа, страну расшатать невозможно. Мы с вами 25 лет шли и нам завидовали, потому что президент был крестьянином, мы были единым целым. И как только разбогатели некоторые, […] как только в кармане что-то появилось, мы начали кричать: нам хочется больше, нам мешают, старый президент не дает работать и прочее. Успокойтесь. Успокойтесь, слава богу, что еще так живем. Посмотрите, что в богатых странах происходит. Посмотрите – вспыхнула Америка. Посмотрите, как в России рачительно расходуют каждую копейку, хотя там огромные запасы.

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