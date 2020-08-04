Не Минск: угадайте, какой город Беларуси признали самым благоустроенным в стране?
По итогам республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов за 2019 год Брест признан самым благоустроенным городом в Беларуси. Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук заявил, что он как руководитель города знает, сколько сил и энергии было вложено в этот результат.
Фото: "Виртуальный Брест"
Портал «Виртуальный Брест» передает, что, с одной стороны, мэр гордится за родной город, а с другой - понимает, что столь высокую планку держать сложно. Но возможно. Даже несмотря на объективные экономические трудности этого года.
За победу предусмотрена премия - 8000 базовых величин, или 216 000 белорусских рублей.
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