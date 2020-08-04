2020-08-04T14:12:56+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко - госслужащим и членам избиркомов: Даже не парьтесь и не переживайте ни за свою жизнь, ни за безопасность

Президент 4 августа обратился с посланием к народу и Национальному собранию
Полина СВЕТЛОВА
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Президент считает, что у белорусских госслужащих «нет бешеной роскоши, как у коллег из соседних стран»Президент считает, что у белорусских госслужащих «нет бешеной роскоши, как у коллег из соседних стран»Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Президент отметил, что в стране компактный государственный аппарат, чиновники не избалованы ни зарплатами, ни привилегиями.

- Когда вы слышите мои бескомпромиссные высказывания в адрес тех или иных управленцев, это вовсе не значит, что весь наш госаппарат состоит их одних бездельников и казнокрадов. На самом деле большинство наших госслужащих - это работящие, умные, скромные люди. Других у нас нет, они наши. И прежде, чем упрекать госслужащих, я всегда людям говорю - к зеркалу! На себя в зеркало посмотри, и ты там увидишь этого госслужащего, военного в погонах. Мы такие, какие вы. Мы - из вас, из народа. Поэтому, если мы плохи, значит, и вам меняться надо. Мы - ваше отражение. У наших госслужащих нет бешеной роскоши, как у коллег из соседних стран. Не верьте нашим оппонентам, они врут. На этих людях держится управление страной, они хребет госсистемы. Это профессионалы, преданные стране и народу.

Президент обратился напрямую к госслужащим и сказал, что прекрасно видит трудности, с которыми они сталкиваются.

- В ближайшее время мы вплотную займемся всеми накопившимися вопросами госслужащих и военных. Я вижу, что сейчас творится в связи с избирательной кампанией. Вы, а также члены избиркомов испытываете колоссальный прессинг. Дошло до того, что на членов избиркомов сыплются угрозы и оскорбления. Но вы должны знать: государство вас не бросит, оно вас защитит. Мы нашли управу на этих экстремистов. Поэтому даже не парьтесь и не переживайте ни за свою жизнь, ни за безопасность, ни за безопасность ваших детей. Я вам это гарантирую.

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