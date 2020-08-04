2020-08-04T14:28:43+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

ВОЗ заявил о низком риске заражения младенцев коронавирусом через грудное молоко

«Случаи такой передачи никогда не были задокументированы в мире», - отметил эксперт ВОЗ
Сергей Диндиков
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Эксперт напомнил, что по какой бы причине не заражались дети коронавирусом, болезнь они переносят в легкой формеЭксперт напомнил, что по какой бы причине не заражались дети коронавирусом, болезнь они переносят в легкой формеФото: Евгения ГУСЕВА
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Во Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют прекращать кормить грудью младенцев в том случае, если у матери будет обнаружен коронавирус, сообщает ТАСС.

«Весьма низка опасность заражения младенцев COVID-19 через грудное молоко. Всемирной организацией здравоохранения рекомендуется не прекращать кормление грудью в случае, если у матери обнаружится вызываемое коронавирусом заболевание - COVID-19», - это заявление сделал на брифинге руководитель подразделения ВОЗ по вопросам здорового питания Лоренс Грумер-Страун.

«Случаи такой передачи пока не были задокументированы в мире. Это не означает, что это невозможно, но это было бы исключительно редким событием», - разъясняет эксперт. «ВОЗ рекомендует продолжать грудное вскармливание», - отметил Лоренс Грумер-Страун.

Он напомнил, что, по какой бы причине дети ни заражались коронавирусом, болезнь они переносят в легкой форме. «С учетом полезности и пользы в целом грудного вскармливания, баланс рисков больше склоняется в пользу его продолжения. Оно защищает младенца от многих недугов, а также благоприятно сказывается и на младенце, и на матери», - подытожил ученый.

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По его мнению, многие страны избежали тяжелых последствий пандемии из-за невысокой плотности населения (подробности).

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