ВОЗ заявил о низком риске заражения младенцев коронавирусом через грудное молоко
Во Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют прекращать кормить грудью младенцев в том случае, если у матери будет обнаружен коронавирус, сообщает ТАСС.
«Весьма низка опасность заражения младенцев COVID-19 через грудное молоко. Всемирной организацией здравоохранения рекомендуется не прекращать кормление грудью в случае, если у матери обнаружится вызываемое коронавирусом заболевание - COVID-19», - это заявление сделал на брифинге руководитель подразделения ВОЗ по вопросам здорового питания Лоренс Грумер-Страун.
«Случаи такой передачи пока не были задокументированы в мире. Это не означает, что это невозможно, но это было бы исключительно редким событием», - разъясняет эксперт. «ВОЗ рекомендует продолжать грудное вскармливание», - отметил Лоренс Грумер-Страун.
Он напомнил, что, по какой бы причине дети ни заражались коронавирусом, болезнь они переносят в легкой форме. «С учетом полезности и пользы в целом грудного вскармливания, баланс рисков больше склоняется в пользу его продолжения. Оно защищает младенца от многих недугов, а также благоприятно сказывается и на младенце, и на матери», - подытожил ученый.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Знаменитый хирург Леонид Рошаль назвал коронавирус «репетицией биологической войны»
По его мнению, многие страны избежали тяжелых последствий пандемии из-за невысокой плотности населения (подробности).
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»