Лукашенко о Тихановской и ее соратницах: Нашли этих трех несчастных девчонок. Они же не понимают, что говорят и творят

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- Целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Ну что вы творите? Нашли этих трех несчастных девчонок (видимо, речь идет о Светлане Тихановской и ее двух соратницах - Веронике Цепкало и Марии Колесниковой. - Ред.). Они же не понимают, что читают. Что вы им пишете? Что вы им пишете? - был эмоционален президент во время своего выступления перед парламентом. Время от времени он переходил на трасянку. - Правядзем нячэсныя выбары, выпусцім палітычных, эканамічных, наркаманаў, угалоўніках, правядзем чэсныя выбары і будзем жыць. Ну вы же им хоть подскажите, что не президент в Беларуси назначает выборы... Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит!

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