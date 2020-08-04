Лукашенко - об оппозиции: Нельзя возглавить страну, появившись из ниоткуда

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Тем, кто хочет другого президента, Александр Лукашенко посоветовал идти не на площадь, а на избирательный участок.

- Но не забывайте, что президент - глава государства, вашего государства, который по конституции олицетворяет единство нации, который является лицом страны, вашим лицом. А тем, кто уже на стадии электоральной кампании делает ставку на протестные настроения, делит народ на своих и чужих - разорвут сначала общество, потом страну на части. Так было всегда, посмотрите вокруг. Мы никому не закрываем рот: любая критика, любые мнения, любые споры - все возможно. Но строго в рамках закона. Разрешена акция - приходи, высказывайся, как это сейчас и происходит. Запрещена - имей в виду, что это прямое правонарушение, и нарушителем является не только организатор, но и участник этой незаконной акции. Мы не требуем ничего сверхъестественного: выполняй закон в действующей стране. А если нарушил - реакция будет мгновенной, отпор - самый жесткий.

Президент также порекомендовал различать реальную оппозицию и фанерных марионеток.

- Нельзя возглавить страну, появившись из ниоткуда. Мы хорошо знаем те фабрики, с конвейера которых сходят такие кандидаты. Появляются, обманывают, провоцируют, подставляют людей, а потом списываются в тираж своими же хозяевами. Да вы хотя бы прислушайтесь к этим голосам и объясните людям, что происходит. Преступников выпустим, чиновников посадим. И милицию разгоним, военных загоним в 90-е, они боялись тогда. Я тоже был военным. Стыдно было надеть военную форму и выйти в город-герой Минск. Нам это сегодня предлагают! Вывести капиталы в офшоры, заставить всех платить за медицину и образование, земли сельхозназначения будут частными, чтобы разрушить трудовые коллективы - а зачем они? Вот и все реформы. Но этого в Беларуси не будет.