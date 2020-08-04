2020-08-04T14:58:28+03:00
Политика
КП Беларусь

«Один Шейман и еще несколько человек, которые с пистолетами ходили, уничтожая подонков»: Лукашенко - о бандитах 90-х

Президент обратился с посланием к народу и парламенту и затронул многие вопросы
Настасья КОРСАК
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Александр Лукашенко уже сказал, что возврат к Конституции 94 года - это подарок криминальному бизнесу. И снова затронул тему главного закона страны.

- Если обществу нужны перемены - они будут. Все реформы должны начинаться с Конституции: не с уличных акций, а именно с Основного закона. Возврат Конституции 1994 года - полный абсурд. Надо двигаться вперед, - сказал президент. - Это касается не только экономики и политики.

Президент уверен, что сегодня совершенно иные потребности.

- Пока на вопрос, какой ей быть, мы не ответили, но уверен: белорусы его дадут в процессе общественного обсуждения, и уже нынешний состав парламента обязательно выработает и предложит народу такую Конституцию, вместе со всеми госслужащими, специалистами разработав варианты.

Но главное, по мнению президента, «Конституция не должна провоцировать политический кризис, вызывать паралич управленческой системы, как это было в середине 90-х».

- Для тех, кто забыл или не знает, напомню: тогда мы погрязли в бесконечных политических спорах и дебатах в ущерб принятию безотлагательных решений, тем временем страна катилась в пропасть, а народ оказался на грани выживания, - сказал президент. - Банды орудовали от Москвы до границы с польской республикой, обирая всех: чуть дороже автомобиль - останавливали, выкидывали, расстреливали и сбрасывали под откос.

Лукашенко сказал, что ему стыдно и страшно вспоминать с трибуны, «как воевали против бандитов».

- Мы их за полгода вычистили. 32 банды в городе-герое Минске! Мясникович помнит, как расстреляли последнего бизнесмена. А потом свалили на то правительство и на Мясниковича. Когда я потребовал положить мне список бандитов на стол и зачистить их, у наших генералов не нашлось списков. И только молодые парни из КГБ и МВД принесли мне этот список. И мы за полгода очистили Минск от банды!

- Вы хотите в 90-е? Чтобы страну поделили на сектора и собирали дань, носили по вертикали? - задал вопрос президент. - При мне этого не будет! Не будет, пока я жив, а не только пока я президент. Я это все на своих плечах вытащу. Осталось совсем немного. Один Шейман и еще несколько человек, которые с пистолетами ходили, уничтожая подонков.

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