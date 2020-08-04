2020-08-04T14:55:22+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курсы валют: доллар и евро подешевели, а российский рубль подорожал

Об этом сообщается на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Доллар подешевел на BYN 0,0081Доллар подешевел на BYN 0,0081Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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По итогам сегодняшних торгов на валютно-фондовой бирже доллар и евро подешевели, а российский рубль прибавил в цене.

Доллар сегодня оценивается в BYN 2,4394 (- 0,0081)

Евро стоит BYN 2,8764 (-0,0007)

Российский рубль подорожал на BYN 0,022 и теперь оценивается в BYN 3,3218 за сотню.

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