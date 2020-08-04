Курсы валют: доллар и евро подешевели, а российский рубль подорожал

Об этом сообщается на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи

Изменить размер текста: A A

По итогам сегодняшних торгов на валютно-фондовой бирже доллар и евро подешевели, а российский рубль прибавил в цене.

Доллар сегодня оценивается в BYN 2,4394 (- 0,0081)

Евро стоит BYN 2,8764 (-0,0007)

Российский рубль подорожал на BYN 0,022 и теперь оценивается в BYN 3,3218 за сотню.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В мире доллар дешевеет, а золото дорожает. Как это отразится на курсе в Беларуси?

Американский зеленый выглядит все слабее (подробнее…)

«Валюту надо заказывать, на руки выдают по тысяче»: минчане жалуются, что в банкоматах перебои с валютой, а купить можно только то, что сдают

Разбираемся, что происходит с наличными долларами, евро и российскими рублями в банкоматах и обменниках (подробнее…)