КП Беларусь
Курсы валют: доллар и евро подешевели, а российский рубль подорожал
Об этом сообщается на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи
Доллар подешевел на BYN 0,0081Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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По итогам сегодняшних торгов на валютно-фондовой бирже доллар и евро подешевели, а российский рубль прибавил в цене.
Доллар сегодня оценивается в BYN 2,4394 (- 0,0081)
Евро стоит BYN 2,8764 (-0,0007)
Российский рубль подорожал на BYN 0,022 и теперь оценивается в BYN 3,3218 за сотню.
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