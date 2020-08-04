2020-08-04T16:53:22+03:00
Политика
КП Беларусь

«Все стрелы - ядовитые, ковидные - направлены сегодня против Лукашенко». Президент высказался о независимости Беларуси

Президент обращается с посланием к народу и парламенту
Настасья КОРСАК
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- Все стрелы - ядовитые, ковидные - направлены сегодня против Лукашенко, - сказал президент. - Свалить, унизить, растоптать, уничтожить. Так вот знайте: даже без меня белорусский народ сможет себя защитить. Потому что знает, что другой земли в мире, кроме Беларуси, у него не будет нигде: ни в Австралии, ни в Штутгарте им места нет. В офшорах денег тоже нет. А в лапти обуть народ вам не удастся и под плетку загнать уже не получится.

Лукашенко напомнил, что у нас есть и милиция, и армия, и спецслужбы.

- Это дети тех, кого вы хотите запрячь в телегу и погонять кнутом. Люди в погонах сделать этого вам не позволят. Даже без меня, - сказал президент. - Вы опоздали ровно на четверть века. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но стоит того, чтобы сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь - чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она наша, любимая. А любимую не отдают.

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