Лукашенко об интернет-троллях: «Мы же не можем опуститься на уровень желтизны - обзывать всех шлюхами и проститутками»

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В этот вторник, 4 августа, президент выступил с посланием к парламенту и народу. В своем выступлении он говорил об армии интернет-троллей, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

- Вы не упрекайте Лукашенко и государство, что мы проиграли битву в интернете. Вспомните, что я сказал: мы - государство. Мы никогда не выиграем эту битву в интернете, потому что она желтая. Мы же не можем опуститься на уровень желтизны, простите меня, обзывать всех шлюхами и проститутками. Тех, кто нам не нравится. Мы же не можем до этого уровня дойти, - сказал президент.

По словам Лукашенко, любому современному человеку, который хочет разобраться в ситуации, нужно видеть не только интернет, но и все СМИ.

- Просто на нас решили в крепком монолитном обществе отработать вот эти цветные революции с учетом информационных технологий. Не получится.

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