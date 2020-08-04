«Белавиа» с 5 августа возобновляет рейсы в Вильнюс

Но слетать в Литву смогут не все

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Национальный авиаперевозчик «Белавиа» возобновляет регулярные рейсы в Вильнюс. На своей странице в соцсети авиакомпания сообщает, что полеты будут осуществляться четыре раза в неделю. Время в пути - 35 минут.

Возобновление рейсов не означает, что Евросоюз открыл границы для белорусов. «Белавиа» напоминает пассажирам, что въезд в Литву разрешен гражданам Литовской республики и ЕС, а также людям, которые имеют вид на жительство. Перед приобретением билетов пассажирам рекомендуется ознакомиться с актуальной информацией по ограничениям на въезд и выезд в страну назначения.

Напомним, национальная авиакомпания приостановила полеты в столицу Литвы с 6 апреля 2020 года. Причина - неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

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