2020-08-04T15:53:22+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о лечении коронавируса: Свежий воздух и занятия спортом! Это вам говорит человек, который сам это прошел!

Президент много говорил о пандемии во время послания к народу и парламенту
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Александр Лукашенко рассказал, что нужно вести здоровый образ жизни, чтобы не болеть, в том числе коронавирусом. Фото: БелТААлександр Лукашенко рассказал, что нужно вести здоровый образ жизни, чтобы не болеть, в том числе коронавирусом. Фото: БелТА
Изменить размер текста:

Во время послания к народу и парламенту президент говорил о здоровье.

- Каждому во главу угла нужно поставить здоровый образ жизни, правильное питание, свежий воздух и занятие спортом. Свежий воздух и занятия спортом! Это вам говорит человек, который сам это прошел! Будете сидеть дома - будете болеть всегда, - сказал президент.

Напомним, недавно Александр Лукашенко сказал, что сам переболел коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко о своем фотографе, переболевшим COVID-19: Как помрет?! Вы с ума сошли - фотографа не будет!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Вилейском районе во время движения загорелась фура с продуктами. Водитель попытался самостоятельно потушить огонь, но потом сбежал
Владимир Караник: Нам не пришлось делать страшный выбор: кого спасать - людей или экономику
В Минск водитель "Хендай" при повороте налево не уступил дорогу "Мазде" и врезался в нее
Операции по физическому пуску БелАЭС начнутся в ближайшее время
Штаб Тихановской подал жалобы в ЦИК и Мингорисполком на проведение стороннего мероприятия 6 августа в парке Дружбы народов
Лукашенко о лечении коронавируса: Свежий воздух и занятия спортом! Это вам говорит человек, который сам это прошел!
«Белавиа» с 5 августа возобновляет рейсы в Вильнюс
Лукашенко об интернет-троллях: «Мы же не можем опуститься на уровень желтизны - обзывать всех шлюхами и проститутками»
«Все стрелы - ядовитые, ковидные - направлены сегодня против Лукашенко». Президент высказался о независимости Беларуси
Курсы валют: доллар и евро подешевели, а российский рубль подорожал