Лукашенко о лечении коронавируса: Свежий воздух и занятия спортом! Это вам говорит человек, который сам это прошел!

Александр Лукашенко рассказал, что нужно вести здоровый образ жизни, чтобы не болеть, в том числе коронавирусом. Фото: БелТА

Президент много говорил о пандемии во время послания к народу и парламенту

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Во время послания к народу и парламенту президент говорил о здоровье.

- Каждому во главу угла нужно поставить здоровый образ жизни, правильное питание, свежий воздух и занятие спортом. Свежий воздух и занятия спортом! Это вам говорит человек, который сам это прошел! Будете сидеть дома - будете болеть всегда, - сказал президент.

Напомним, недавно Александр Лукашенко сказал, что сам переболел коронавирусом.

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