2020-08-04T15:51:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Штаб Тихановской подал жалобы в ЦИК и Мингорисполком на проведение стороннего мероприятия 6 августа в парке Дружбы народов

Доверенное лицо Тихановской заявила, что если решение не отменят, то они придут 6 августа поздравлять с Днем железнодорожных войск
Инна КОРСАК
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Штаб Тихановской подал жалобы в ЦИК и Мингорисполком на проведение стороннего мероприятия 6 августа в парке Дружбы народовШтаб Тихановской подал жалобы в ЦИК и Мингорисполком на проведение стороннего мероприятия 6 августа в парке Дружбы народовФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Штаб Светланы Тихановской 4 августа подал жалобы в ЦИК и Мингорисполком на проведение стороннего мероприятия 6 августа в парке Дружбы народов. Об этом сообщили на сайте БелаПАН.

В четверг, 6 августа, в парке Дружбы народов должен был состояться митинг-концерт в поддержку Светланы Тихановской. Однако в понедельник, 3 августа, на сайте администрации Советского района города Минска появилась информации о проведении на этой же площадке праздничных мероприятий, которые посвящены празднованию Дня железнодорожных войск.

«Данная площадка был изначально выделена для проведения агитационных мероприятий. А сейчас выясняется, что на ней (площадке. - Ред.) собираются провести иное мероприятие, которое никак не связано с агитационной кампанией. В жалобе мы просим отменить данное решение администрации Советского района», - рассказала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

Ольга добавила, что штаб готов провести переговоры с Мингорисполкомом и найти какое- то решение в сложившейся ситуации. Об этом она рассказала порталу tut.by.

«Если решение не отменят, то мы придем поздравлять с Днем железнодорожных войск», - отметила Ольга.

По словам Ковальковой, ответ на жалобы штаб рассчитывает получить уже сегодня.

Сегодня в телеграм-канале Министерства обороны появилась подробная программа праздничных мероприятий, которые планируется провести 6 августа с 17.00 до 21.30.

К слову, в парке Дружбы народов с 3 по 8 августа проходит серия музыкальных вечеров под названием «Классика без границ».

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Штаб Тихановской подал жалобы в ЦИК и Мингорисполком на проведение стороннего мероприятия 6 августа в парке Дружбы народов
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