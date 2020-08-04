Операции по физическому пуску БелАЭС начнутся в ближайшее время
Старт операций по физическому пуску первого энергоблока БелАЭС запланирован на ближайшие дни. Об этом передает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря Министерства энергетики Ольгу Козлович.
- Подготовлены технологические системы и оборудование для начала физического пуска, проведены их испытания, персонал БелАЭС подготовлен и прошел необходимые тренировки для выполнения операций по загрузке топлива, - проинформировала Ольга Козлович.
С чего все начнется?
Физический пуск энергоблока начинается с загрузки ядерного топлива в активную зону реактора. После этого специалисты осуществляют его вывод на минимальный контролируемый уровень. Затем проводят необходимые испытания и постепенно повышают мощность реакторной установки. Главная задача физического пуска - подтвердить надежность и безопасность работы энергоблока на проектных параметрах.
Напомним, поезд с ядерным топливом для первого энергоблока прибыл в Беларусь в мае этого года. Состав ехал из Новосибирска, а точное время и маршрут держали в тайне - в целях безопасности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На БелАЭС в Островце завезли ядерное топливо. Как оно выглядит?
Перед завозом ядерного топлива объекты первого энергоблока передали под охрану внутренних войск. А накануне разрешение на ввоз свежего ядерного топлива выдал МЧС (подробнее...).