Операции по физическому пуску БелАЭС начнутся в ближайшее время

Так выглядит ядерное топливо. В каждой тепловыделяющей сборке – 312 герметичных циркониевых трубок длиной 4,5 метра. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В реактор первого блока загрузят 163 тепловыделяющие сборки, а потом включат циркуляционные насосы

Изменить размер текста: A A

Старт операций по физическому пуску первого энергоблока БелАЭС запланирован на ближайшие дни. Об этом передает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря Министерства энергетики Ольгу Козлович.

- Подготовлены технологические системы и оборудование для начала физического пуска, проведены их испытания, персонал БелАЭС подготовлен и прошел необходимые тренировки для выполнения операций по загрузке топлива, - проинформировала Ольга Козлович.

С чего все начнется?

Физический пуск энергоблока начинается с загрузки ядерного топлива в активную зону реактора. После этого специалисты осуществляют его вывод на минимальный контролируемый уровень. Затем проводят необходимые испытания и постепенно повышают мощность реакторной установки. Главная задача физического пуска - подтвердить надежность и безопасность работы энергоблока на проектных параметрах.

Напомним, поезд с ядерным топливом для первого энергоблока прибыл в Беларусь в мае этого года. Состав ехал из Новосибирска, а точное время и маршрут держали в тайне - в целях безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На БелАЭС в Островце завезли ядерное топливо. Как оно выглядит?

Перед завозом ядерного топлива объекты первого энергоблока передали под охрану внутренних войск. А накануне разрешение на ввоз свежего ядерного топлива выдал МЧС (подробнее...).