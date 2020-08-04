2020-08-04T16:11:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Операции по физическому пуску БелАЭС начнутся в ближайшее время

В реактор первого блока загрузят 163 тепловыделяющие сборки, а потом включат циркуляционные насосы
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Так выглядит ядерное топливо. В каждой тепловыделяющей сборке – 312 герметичных циркониевых трубок длиной 4,5 метра.Так выглядит ядерное топливо. В каждой тепловыделяющей сборке – 312 герметичных циркониевых трубок длиной 4,5 метра.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Старт операций по физическому пуску первого энергоблока БелАЭС запланирован на ближайшие дни. Об этом передает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря Министерства энергетики Ольгу Козлович.

- Подготовлены технологические системы и оборудование для начала физического пуска, проведены их испытания, персонал БелАЭС подготовлен и прошел необходимые тренировки для выполнения операций по загрузке топлива, - проинформировала Ольга Козлович.

С чего все начнется?

Физический пуск энергоблока начинается с загрузки ядерного топлива в активную зону реактора. После этого специалисты осуществляют его вывод на минимальный контролируемый уровень. Затем проводят необходимые испытания и постепенно повышают мощность реакторной установки. Главная задача физического пуска - подтвердить надежность и безопасность работы энергоблока на проектных параметрах.

Напомним, поезд с ядерным топливом для первого энергоблока прибыл в Беларусь в мае этого года. Состав ехал из Новосибирска, а точное время и маршрут держали в тайне - в целях безопасности.

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Операции по физическому пуску БелАЭС начнутся в ближайшее время
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