2020-08-04T16:50:37+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минск водитель "Хендай" при повороте налево не уступил дорогу "Мазде" и врезался в нее

Пострадала женщина, которая находилась в автомобиле "Мазда" на пассажирском сиденье справа
Инна КОРСАК
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В Минск водитель Хендай при повороте налево не уступил дорогу Мазде и врезался в нее. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД МингорисполкомаВ Минск водитель Хендай при повороте налево не уступил дорогу Мазде и врезался в нее. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Минск водитель "Хендай" при повороте налево не уступил дорогу "Мазде" и врезался в нее. Авария произошла днем 4 августа. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«За рулем автомобиля "Хендай" находился 61-летний водитель. Он совершал движение по улице Голубева и на перекрестке улицы Голубева - проспект Газеты "Звязда" при повороте налево не уступил дорогу автомобилю "Мазда", который ехал на разрешающий сигнал светофора. Произошло столкновение», - пояснила старший инспектор по агитации и пропаганде Московского РУВД Минска Любовь Трепашко.

В результате аварии пострадала женщина, которая находилась в автомобиле "Мазда" на пассажирском сиденье справа.

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В Минск водитель "Хендай" при повороте налево не уступил дорогу "Мазде" и врезался в нее
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