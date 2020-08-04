Владимир Караник: Нам не пришлось делать страшный выбор: кого спасать - людей или экономику

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Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник прокомментировал послание президента к белорусскому народу и Национальному собранию. Глава ведомства отметил, что пациенты и их родственники воспринимают то, что имеют, как само собой разумеющееся.

- ...подумаешь, бесплатное здравоохранение, образование, подумаешь, можно спокойно вечером выйти на улицу - так и должно быть. Но, посмотрев на мир, ты понимаешь, что так не везде. Люди, цените то, что есть. Только опираясь двумя ногами на фундамент, можно двигаться в будущее. Эволюционный путь развития всегда более эффективный и приносит меньше потерь, - уверен Владимир Караник.

Также министр рассказал, что в Беларуси медицине всегда уделялось пристальное внимание. Строятся новые учреждения, развивается медицинская служба и инфекционные стационары. Благодаря этому подходу республика выбрала собственный путь в борьбе с COVID-19.

Нам не пришлось делать страшный выбор: кого спасать - людей или экономику. Каждый занимался своим делом. Действительно, были какие-то проблемы, это ни для кого не секрет. На эти проблемы обратил внимание сегодня и президент. С его поддержкой, я думаю, будем более оперативно исправлять то, что выявила пандемия, и сделаем нашу систему здравоохранения компактной, современной, обладающей высоким мобилизационным потенциалом, - подытожил Владимир Караник.

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