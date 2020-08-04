2020-08-04T16:48:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Владимир Караник: Нам не пришлось делать страшный выбор: кого спасать - людей или экономику

Министр здравоохранения прокомментировал послание президента к белорусскому народу и Национальному собранию
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Владимир Караник. Фото: БелТАВладимир Караник. Фото: БелТА
Изменить размер текста:

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник прокомментировал послание президента к белорусскому народу и Национальному собранию. Глава ведомства отметил, что пациенты и их родственники воспринимают то, что имеют, как само собой разумеющееся.

- ...подумаешь, бесплатное здравоохранение, образование, подумаешь, можно спокойно вечером выйти на улицу - так и должно быть. Но, посмотрев на мир, ты понимаешь, что так не везде. Люди, цените то, что есть. Только опираясь двумя ногами на фундамент, можно двигаться в будущее. Эволюционный путь развития всегда более эффективный и приносит меньше потерь, - уверен Владимир Караник.

Также министр рассказал, что в Беларуси медицине всегда уделялось пристальное внимание. Строятся новые учреждения, развивается медицинская служба и инфекционные стационары. Благодаря этому подходу республика выбрала собственный путь в борьбе с COVID-19.

Нам не пришлось делать страшный выбор: кого спасать - людей или экономику. Каждый занимался своим делом. Действительно, были какие-то проблемы, это ни для кого не секрет. На эти проблемы обратил внимание сегодня и президент. С его поддержкой, я думаю, будем более оперативно исправлять то, что выявила пандемия, и сделаем нашу систему здравоохранения компактной, современной, обладающей высоким мобилизационным потенциалом, - подытожил Владимир Караник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лукашенко о лечении коронавируса: Свежий воздух и занятия спортом! Это вам говорит человек, который сам это прошел!

Президент много говорил о пандемии во время послания к народу и парламенту (подробнее...)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Вилейском районе во время движения загорелась фура с продуктами. Водитель попытался самостоятельно потушить огонь, но потом сбежал
Владимир Караник: Нам не пришлось делать страшный выбор: кого спасать - людей или экономику
В Минск водитель "Хендай" при повороте налево не уступил дорогу "Мазде" и врезался в нее
Операции по физическому пуску БелАЭС начнутся в ближайшее время
Штаб Тихановской подал жалобы в ЦИК и Мингорисполком на проведение стороннего мероприятия 6 августа в парке Дружбы народов
Лукашенко о лечении коронавируса: Свежий воздух и занятия спортом! Это вам говорит человек, который сам это прошел!
«Белавиа» с 5 августа возобновляет рейсы в Вильнюс
Лукашенко об интернет-троллях: «Мы же не можем опуститься на уровень желтизны - обзывать всех шлюхами и проститутками»
«Все стрелы - ядовитые, ковидные - направлены сегодня против Лукашенко». Президент высказался о независимости Беларуси
Курсы валют: доллар и евро подешевели, а российский рубль подорожал