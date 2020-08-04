В Вилейском районе во время движения загорелась фура с продуктами. Фото: Издание "Шлях перамогі"

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В Вилейском районе во время движения загорелась фура с продуктами. Водитель попытался самостоятельно потушить огонь, но потом сбежал. Об этом сообщает издание «Шлях перамогі».

В ночь на 2 августа водитель фуры, которая была загружена продуктами питания, двигался в сторону Вилейки по трассе «Ушачи-Вилейка». В время движения произошло возгорание в двигательном отсеке. В связи с этим была повреждена тормозная система. В какой-то момент водитель не смог справиться с управлением и фуру начало разворачивать поперек дороги. Она даже при развороте повредила забор около частного дома.

Водитель сумел остановить фуру, достал два огнетушителя и попытался самостоятельно потушить огонь. Но, увидев, что не справляется, обратился за помощью в соседний дом и попросил вызвать МЧС.

Когда сотрудники приехали на место возгорания, то не заметили водителя. На тот момент, он вместе с документами сбежал.

Мужчина лишь утром в воскресенье, 2 августа, приехал в Вилейское РОВД и рассказал, что ночью попал в ДТП. На вопрос, почему он скрылся с места, водитель ответил, что находился в состоянии шока.

В результате аварии фура полностью сгорела. Продукты питания были повреждены огнем.