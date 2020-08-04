2020-08-04T17:48:33+03:00
Политика
КП Беларусь

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление Александра Лукашенко

В частности, она затронула момент с задержанием 33 граждан России
Инна КОРСАК
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Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление Александра Лукашенко. Фото: ReutersПресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление Александра Лукашенко. Фото: Reuters
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Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook выступление Александра Лукашенко. В частности, она затронула момент с задержанием 33 граждан России.

«Если говорить о задержанных, то их вина на данный момент не доказана, и того спектакля, который устроили вокруг происходящего. В Минске прекрасно знают, что мы их (задержанных - Ред.) в обиду не дадим», - подчеркнула Захарова.

Она также добавила, что Александр Лукашенко - политик с огромным опытом, который уже не в первый раз проводит выборы в Беларуси. По словам Захаровой, он прав в том, что «братские отношения не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам».

«Под этими отношениями между Беларусью и Россией - прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия», - подытожила Захарова.

Напомним, что 29 июля под Минском сотрудники правоохранительных органов задержали граждан России, которые приехали в Беларусь для дестабилизации обстановки.

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