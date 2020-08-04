Лукашенко о выборах: Мы всегда проводили выборы как настоящий праздник для людей
Александр Лукашенко 4 августа обратился с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Белорусский лидер 4 августа также встретился с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, помощниками Президента по областям и городу Минску. Об этом сообщили в БелТА.
Лукашенко поинтересовался у руководителей местной вертикали власти подготовкой к финальному этапу выборов, которые пройдут 9 августа.
«Мы всегда проводили выборы как настоящий праздник для людей! Это уже хорошая белорусская традиция, а может и советская традиция. И буфеты всегда были организованы, и разные концертные площадки. Надо и в этот раз не забыть о празднике», — подчеркнул глава государства.
Он также отметил, что в Беларуси началась финальная стадия избирательной кампании, а также 4 августа стартовало досрочное голосование.
«Мне докалывают, что работа идет в штатном режиме. Все из 5,8 тысяч участков, работают как внутри страны, так и за ее пределами», — сообщил Лукашенко.
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