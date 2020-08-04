Лукашенко про уборочную кампанию: Выборы выборами, но первейшая задача — собрать урожай
Александр Лукашенко 4 августа проводит встречу с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, помощниками Президента по областям и городу Минску. Об этом сообщает БелТА.
Глава государства на встрече затронул и уборочную кампанию, которая уже началась в Беларуси.
«Выборы выборами, 9-го августа вечером они закончатся, и 10-августа нам придется заниматься тяжелой и кому-то даже неинтересной рутиной. Но без нее нет жизни. Еще раз хочу сказать: внимание — крестьянам. Посмотрите, чтобы на этой неделе мы не расслабились. Погода горячая стоит, надо этим воспользоваться и убрать основную часть зерновых. Первейшая задача, которая стоит, — собрать хлеб. Он у нас хороший, и его нельзя потерять», — подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что наши люди всегда активно участвуют в выборах. И, несмотря на свою занятость, по словам Лукашенко, «нужно попросить, чтобы они в течение недели пришли на участок и проголосовали».
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