2020-08-04T18:31:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко про уборочную кампанию: Выборы выборами, но первейшая задача — собрать урожай

Глава государства проводит встречу с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, помощниками Президента по областям и городу Минску
Инна КОРСАК
Поделиться:
Лукашенко заявил, что главное сейчас — собрать урожай. Фото: БелТАЛукашенко заявил, что главное сейчас — собрать урожай. Фото: БелТА
Изменить размер текста:

Александр Лукашенко 4 августа проводит встречу с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, помощниками Президента по областям и городу Минску. Об этом сообщает БелТА.

Глава государства на встрече затронул и уборочную кампанию, которая уже началась в Беларуси.

«Выборы выборами, 9-го августа вечером они закончатся, и 10-августа нам придется заниматься тяжелой и кому-то даже неинтересной рутиной. Но без нее нет жизни. Еще раз хочу сказать: внимание — крестьянам. Посмотрите, чтобы на этой неделе мы не расслабились. Погода горячая стоит, надо этим воспользоваться и убрать основную часть зерновых. Первейшая задача, которая стоит, — собрать хлеб. Он у нас хороший, и его нельзя потерять», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что наши люди всегда активно участвуют в выборах. И, несмотря на свою занятость, по словам Лукашенко, «нужно попросить, чтобы они в течение недели пришли на участок и проголосовали».

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Женщина в почтовом ящике обнаружила листовку»: в Минске возбудили уголовное дело из-за угроз председателю одной из участковых комиссий
Лукашенко заявил, что выборы пройдут в соответствии с законодательством: Белорусские законы и народ — главное!
Лукашенко про уборочную кампанию: Выборы выборами, но первейшая задача — собрать урожай
Лукашенко о выборах: Мы всегда проводили выборы как настоящий праздник для людей
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление Александра Лукашенко
В Вилейском районе во время движения загорелась фура с продуктами. Водитель попытался самостоятельно потушить огонь, но потом сбежал
Владимир Караник: Нам не пришлось делать страшный выбор: кого спасать - людей или экономику
В Минск водитель "Хендай" при повороте налево не уступил дорогу "Мазде" и врезался в нее
Операции по физическому пуску БелАЭС начнутся в ближайшее время
Штаб Тихановской подал жалобы в ЦИК и Мингорисполком на проведение стороннего мероприятия 6 августа в парке Дружбы народов
Лукашенко о лечении коронавируса: Свежий воздух и занятия спортом! Это вам говорит человек, который сам это прошел!
«Белавиа» с 5 августа возобновляет рейсы в Вильнюс
Лукашенко об интернет-троллях: «Мы же не можем опуститься на уровень желтизны - обзывать всех шлюхами и проститутками»
«Все стрелы - ядовитые, ковидные - направлены сегодня против Лукашенко». Президент высказался о независимости Беларуси
Курсы валют: доллар и евро подешевели, а российский рубль подорожал