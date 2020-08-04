2020-08-04T19:04:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко заявил, что выборы пройдут в соответствии с законодательством: Белорусские законы и народ — главное!

И добавил, что если у кого-то были иные ожидания, то это напрасно
Инна КОРСАК
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Лукашенко заявил, что выборы пройдут в соответствии с законодательством. Фото: БелТАЛукашенко заявил, что выборы пройдут в соответствии с законодательством. Фото: БелТА
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Александр Лукашенко 4 августа вечером проводит встречу с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, помощниками Президента по областям и городу Минску. Об этом сообщает БелТА.

Белорусский лидер отметил, что у каждого, кто имеет право голоса, должна быть возможность принять участие в выборах.

«Особенное внимание уделите инвалидам и старикам. Еще нельзя забывать о людях, которые болеют коронавирусом. Им нужно помочь проголосовать. Они тоже должны сделать свой выбор», — отметил Лукашенко.

Он также добавил, что на электоральную кампанию 2020 года аккредитовалось рекордное количество наблюдателей — 45 тысяч человек.

«Есть и зарубежные наблюдатели. Надо их окружить, в хорошем смысле этого слова, заботой, ведь это героические люди: они не побоялись во время пандемии коронавируса приехать в Беларусь. Пусть даже из Украины и России, но не побоялись. Они приехали, чтобы посмотреть, как у нас идут выборы. Надо соответствующее отношение к ним», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что выборы пройдут в строгом соответствии с белорусским законодательством и в интересах народа.

«Белорусские законы и народ — главное. Если у кого-то были иные ожидания, то это напрасно», — подытожил глава государства.

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