2020-08-04T19:42:06+03:00
Общество
КП Беларусь

«Женщина в почтовом ящике обнаружила листовку»: в Минске возбудили уголовное дело из-за угроз председателю одной из участковых комиссий

Сотрудники милиции устанавливают личность, которая распространяла листовки с угрозами
Инна КОРСАК
Поделиться:
В Минске возбудили уголовное дело из-за угроз председателю одной из участковых комиссийВ Минске возбудили уголовное дело из-за угроз председателю одной из участковых комиссийФото: Инна КОРСАК
Изменить размер текста:

В Минске возбудили уголовное дело из-за угроз председателю одной из участковых комиссий. Об этом сообщили в Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси.

«Женщина обнаружила в почтовом ящике, по месту жительства своей родственницы, листовку с угрозами в свой адрес в связи с исполнением своих служебных обязанностей. В листовке также были указаны контактные данные и фотографии женщины», — рассказали в СК.

В СК добавили, что подобные листовки были разбросаны по всему подъезду, где проживает родственница женщины.

Возбуждено уголовное дело по статье угроза в адрес должностного лица. Следователи проводят допросы потерпевшей, а также свидетелей. Будут проведены необходимые экспертные исследования.

Сотрудники милиции устанавливают личность, которая распространяла листовки с угрозами

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Женщина в почтовом ящике обнаружила листовку»: в Минске возбудили уголовное дело из-за угроз председателю одной из участковых комиссий
Лукашенко заявил, что выборы пройдут в соответствии с законодательством: Белорусские законы и народ — главное!
Лукашенко про уборочную кампанию: Выборы выборами, но первейшая задача — собрать урожай
Лукашенко о выборах: Мы всегда проводили выборы как настоящий праздник для людей
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление Александра Лукашенко
В Вилейском районе во время движения загорелась фура с продуктами. Водитель попытался самостоятельно потушить огонь, но потом сбежал
Владимир Караник: Нам не пришлось делать страшный выбор: кого спасать - людей или экономику
В Минск водитель "Хендай" при повороте налево не уступил дорогу "Мазде" и врезался в нее
Операции по физическому пуску БелАЭС начнутся в ближайшее время
Штаб Тихановской подал жалобы в ЦИК и Мингорисполком на проведение стороннего мероприятия 6 августа в парке Дружбы народов
Лукашенко о лечении коронавируса: Свежий воздух и занятия спортом! Это вам говорит человек, который сам это прошел!
«Белавиа» с 5 августа возобновляет рейсы в Вильнюс
Лукашенко об интернет-троллях: «Мы же не можем опуститься на уровень желтизны - обзывать всех шлюхами и проститутками»
«Все стрелы - ядовитые, ковидные - направлены сегодня против Лукашенко». Президент высказался о независимости Беларуси
Курсы валют: доллар и евро подешевели, а российский рубль подорожал