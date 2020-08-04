«Женщина в почтовом ящике обнаружила листовку»: в Минске возбудили уголовное дело из-за угроз председателю одной из участковых комиссий

В Минске возбудили уголовное дело из-за угроз председателю одной из участковых комиссий Фото: Инна КОРСАК

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В Минске возбудили уголовное дело из-за угроз председателю одной из участковых комиссий. Об этом сообщили в Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси.

«Женщина обнаружила в почтовом ящике, по месту жительства своей родственницы, листовку с угрозами в свой адрес в связи с исполнением своих служебных обязанностей. В листовке также были указаны контактные данные и фотографии женщины», — рассказали в СК.

В СК добавили, что подобные листовки были разбросаны по всему подъезду, где проживает родственница женщины.

Возбуждено уголовное дело по статье угроза в адрес должностного лица. Следователи проводят допросы потерпевшей, а также свидетелей. Будут проведены необходимые экспертные исследования.

Сотрудники милиции устанавливают личность, которая распространяла листовки с угрозами