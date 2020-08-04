«Не получили официального приглашения»: Россия не направит своих наблюдателей на президентские выборы в Беларусь
Россия не направит своих наблюдателей на президентские выборы в Беларусь. Председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала, что в Центризбиркоме так и не получили официального приглашения для участия в наблюдении за выборами. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Также на принятое решение повлияла ситуация с коронавирусом в Беларуси.
«В Беларуси весьма специфическое отношение президента к пандемии коронавируса. Я не могу ставить под угрозу здоровье, а также личную безопасность своих коллег. У меня нет права подвергать их опасности», - подчеркнула Памфилова.
Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.
А 4 августа стартовало досрочное голосование.
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