«Не получили официального приглашения»: Россия не направит своих наблюдателей на президентские выборы в Беларусь

Россия не направит своих наблюдателей на президентские выборы в Беларусь. Фото: tvc.ru

Председатель ЦИК России также рассказала, что на данное решение повлияла и ситуация с коронавирусом в Беларуси

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Россия не направит своих наблюдателей на президентские выборы в Беларусь. Председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала, что в Центризбиркоме так и не получили официального приглашения для участия в наблюдении за выборами. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Также на принятое решение повлияла ситуация с коронавирусом в Беларуси.

«В Беларуси весьма специфическое отношение президента к пандемии коронавируса. Я не могу ставить под угрозу здоровье, а также личную безопасность своих коллег. У меня нет права подвергать их опасности», - подчеркнула Памфилова.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.

А 4 августа стартовало досрочное голосование.

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