«Разбил стекло и ударил по голове сотрудника милиции»: в Минске 4 августа задержали мужчину на избирательном участке
В Минске 4 августа задержали мужчину на избирательном участке. Он начал наносить удары по дверям, которые были закрыты и разбил стекло. Об этом сообщили в Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси.
«Очевидцы сразу же вызвали сотрудников милиции. Они прибыли на место оперативно. Пытались выяснить причины, по которым 43-летний мужчина это сделал. Во время разговора мужчина ударил по голове одного из сотрудников милиции», — рассказали в СК.
Удалось установить, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. Проводятся следственные действия.
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