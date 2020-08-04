2020-08-04T21:07:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Разбил стекло и ударил по голове сотрудника милиции»: в Минске 4 августа задержали мужчину на избирательном участке

Удалось установить, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения
Инна КОРСАК
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В Минске 4 августа задержали мужчину на избирательном участке. Фото: Телеграм-канал СК БеларусиВ Минске 4 августа задержали мужчину на избирательном участке. Фото: Телеграм-канал СК Беларуси
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В Минске 4 августа задержали мужчину на избирательном участке. Он начал наносить удары по дверям, которые были закрыты и разбил стекло. Об этом сообщили в Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси.

«Очевидцы сразу же вызвали сотрудников милиции. Они прибыли на место оперативно. Пытались выяснить причины, по которым 43-летний мужчина это сделал. Во время разговора мужчина ударил по голове одного из сотрудников милиции», — рассказали в СК.

Удалось установить, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. Проводятся следственные действия.

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