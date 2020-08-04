В Минске автомобиль сбил на пешеходном переходе 11-летнего велосипедиста. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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В Минске автомобиль сбил на пешеходном переходе 11-летнего велосипедиста. Он в больнице. Об этом сообщили в Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«За рулем автомобиля Хонда находился 51-летний мужчина. Он совершал движение по улице Горецкого в сторону улицы Мазурова. На регулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста», — рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Велосипедист доставлен в больницу.

Удалось установить, что мужчина находился за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии.

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