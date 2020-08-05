Призывы игнорировать досрочное голосование не соответствуют законодательству

Досрочное голосование проводится с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00 в присутствии не менее двух членов участковой комиссии Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Белорусскому законодательству не соответствуют призывы игнорировать досрочное голосование. Об этом сообщает Белорусская республиканская коллегия адвокатов (БРКА) на своем сайте.

«Досрочное голосование является законным правом граждан. Каждый сам решает хочет он голосовать досрочно или непосредственно в день выборов», - отмечают адвокаты.

Обоснования для комиссии причины, по которой избиратель не смог явиться на участок для голосования в день выборов, не требуется.

Согласно статье №53 Избирательного кодекса Республики Беларусь, избиратель, который не имеет возможности в день выборов находиться по месту жительства, имеет право не раньше чем за пять дней перед выборами в условиях, исключающих контроль за его волеизъявлением, заполнить в помещении участковой комиссии бюллетень и опустить его в опечатанный отдельный ящик для голосования избирателей, которые будут отсутствовать в день проведения выборов по месту их жительства.

Досрочное голосование проводится с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00 в присутствии не менее двух членов участковой комиссии.

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