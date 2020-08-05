На Пинщине по отпечаткам пальцев вычислен похититель постельного белья

Женщина рассказала силовикам, что в этом доме никто не живёт. Он достался ей в наследство от родителей, и она просто хранит в нём свои вещи. Фото: sudexpert.gov.by

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В Ивановский РОВД пришло заявление от жительницы из деревни Петровичи о том, что из ее дома пропали постельные принадлежности. На место прибыли сыщики вместе со следственно-оперативной группой и специалистом Пинского межрайонного отдела ГКСЭ РБ, сообщают в УВД Брестского облисполкома.

Женщина рассказала силовикам, что в этом доме никто не живет. Он достался ей в наследство от родителей, и она просто хранит в нем свои вещи. Когда они вместе с мужем приехали сюда в очередной раз, то увидели разбитое стекло. В самом доме пенсионерка не досчиталась одеяла, подушки, люстры и других предметов.

Милиция осмотрела место происшествия. Они обнаружили и изъяли следы пальцев рук на осколке стекла и на поверхности оконной рамы. Результаты проверили по базе автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы Государственного комитета судебных экспертиз. Материалы идентифицировали и передали информацию в местные органы.

Было установлено, что в жилище проник ранее судимый 36-летний житель Пинска. Следователи дали правовую оценку его действиям.

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