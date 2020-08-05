А что с Украиной? Минздрав опубликовал новые страны, по прибытии из которых не требуется 14-дневная самоизоляция из-за коронавируса

Все ожидали, что из обновлённого перечня Минздрава будет исключена и Украина. Фото: kp.ua

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Министерство здравоохранения Республики Беларусь продолжает исключать из перечня страны, по прибытии из которых не требуется 14-дневная самоизоляция граждан из-за коронавируса. Информация размещена на официальном сайте. На 4 августа самоизоляция не требуется для прибывших из Азербайджанской Республики, Монголии, Объединенной Республики Танзания, Республики Островов Фиджи, Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка.

Все ожидали, что из обновленного перечня будет исключена и Украина. Ведь совсем недавно Минздрав соседней республики опубликовал новый список стран, по прибытии из которых не требуются ни тесты на коронавирус, ни 14-дневная изоляция граждан. В зеленой зоне оказалась и Республика Беларусь. Однако «незалежна» исключена не была.

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