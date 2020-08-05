2020-08-05T10:27:37+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт: МЧС тушит лесные пожары в Турции

С площадок Мармарис и Пойраз два вертолета МИ-8 уже совершили 127 полетов и произвели 625 сбросов воды
Сергей Диндиков
Поделиться:
С начала 2020 года на легкомоторных самолётах и вертолётах совершён 271 вылет над территорией нашей страны. Благодаря им, сотрудники МЧС выявили 163 пожара. Фото: mchs.gov.byС начала 2020 года на легкомоторных самолётах и вертолётах совершён 271 вылет над территорией нашей страны. Благодаря им, сотрудники МЧС выявили 163 пожара. Фото: mchs.gov.by
Изменить размер текста:

МЧС нашей страны стоит на страже безопасности как Республики Беларусь, так и остальных стран. Сейчас они помогают тушить пожары горно-лесистой местности Турции, сообщает МЧС Беларуси.

С начала 2020 года на легкомоторных самолетах и вертолетах совершен 271 вылет над территорией нашей страны. Благодаря им сотрудники МЧС выявили 163 пожара.

С турецких площадок Мармарис и Пойраз два вертолета МИ-8 уже совершили 127 полетов и произвели 625 сбросов воды. Общий налет составляет более 190 часов. Помимо этого, ими на места ликвидации пожаров было доставлено 44 турецких спасателя. Наши составы МЧС в Турецкой Республике пробудут до октября.

Не один год спасатели Республики Беларусь оказывают помощь в борьбе с природными стихиями другим республикам. Авиация МЧС РБ тушила лесные пожары в таких странах, как Греция, Россия, Латвия и Грузия. Принимала, также участие в помощи пострадавшим от наводнения жителям Сербии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мальчик стоял в горящей комнате: в Гомеле соседка спасла на пожаре двух детей

Когда приехали спасатели, в квартире был только нетрезвый хозяин - он тушил в ванной тлеющие постельные принадлежности (подробности).

Авиация МЧС Беларуси тушит пожары в Турции.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Ермошина рассказала, почему не пригласили наблюдателей из ЦИК других стран: «Мы не можем обеспечить безопасность»
В Беларусь приедет президент Украины Владимир Зеленский
Тихановская прокомментировала слова Лукашенко о «трех несчастных девочках»
Под женским ником вел разговоры на интимные темы с девочками 11 - 12 лет. В Могилеве задержали педофила
ЦИК: В первый день досрочного голосования на участки пришло почти 5% избирателей
Видеофакт: МЧС тушит лесные пожары в Турции
А что с Украиной? Минздрав опубликовал новые страны, по прибытии из которых не требуется 14-дневная самоизоляция из-за коронавируса
На Пинщине по отпечаткам пальцев вычислен похититель постельного белья
Призывы игнорировать досрочное голосование не соответствуют законодательству
В Минске автомобиль сбил на пешеходном переходе 11-летнего велосипедиста. Он в больнице
«Разбил стекло и ударил по голове сотрудника милиции»: в Минске 4 августа задержали мужчину на избирательном участке
«Не получили официального приглашения»: Россия не направит своих наблюдателей на президентские выборы в Беларусь
«Женщина в почтовом ящике обнаружила листовку»: в Минске возбудили уголовное дело из-за угроз председателю одной из участковых комиссий
Лукашенко заявил, что выборы пройдут в соответствии с законодательством: Белорусские законы и народ - главное!
Лукашенко про уборочную кампанию: Выборы выборами, но первейшая задача - собрать урожай
Лукашенко о выборах: Мы всегда проводили выборы, как настоящий праздник для людей
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление Александра Лукашенко
В Вилейском районе во время движения загорелась фура с продуктами. Водитель попытался самостоятельно потушить огонь, но потом сбежал
Владимир Караник: Нам не пришлось делать страшный выбор: кого спасать - людей или экономику
В Минск водитель "Хендай" при повороте налево не уступил дорогу "Мазде" и врезался в нее
Операции по физическому пуску БелАЭС начнутся в ближайшее время
Штаб Тихановской подал жалобы в ЦИК и Мингорисполком на проведение стороннего мероприятия 6 августа в парке Дружбы народов
Лукашенко о лечении коронавируса: Свежий воздух и занятия спортом! Это вам говорит человек, который сам это прошел!
«Белавиа» с 5 августа возобновляет рейсы в Вильнюс
Лукашенко об интернет-троллях: «Мы же не можем опуститься на уровень желтизны - обзывать всех шлюхами и проститутками»
«Все стрелы - ядовитые, ковидные - направлены сегодня против Лукашенко». Президент высказался о независимости Беларуси
Курсы валют: доллар и евро подешевели, а российский рубль подорожал