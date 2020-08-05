Видеофакт: МЧС тушит лесные пожары в Турции

С начала 2020 года на легкомоторных самолётах и вертолётах совершён 271 вылет над территорией нашей страны. Благодаря им, сотрудники МЧС выявили 163 пожара. Фото: mchs.gov.by

С площадок Мармарис и Пойраз два вертолета МИ-8 уже совершили 127 полетов и произвели 625 сбросов воды

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МЧС нашей страны стоит на страже безопасности как Республики Беларусь, так и остальных стран. Сейчас они помогают тушить пожары горно-лесистой местности Турции, сообщает МЧС Беларуси.

С начала 2020 года на легкомоторных самолетах и вертолетах совершен 271 вылет над территорией нашей страны. Благодаря им сотрудники МЧС выявили 163 пожара.

С турецких площадок Мармарис и Пойраз два вертолета МИ-8 уже совершили 127 полетов и произвели 625 сбросов воды. Общий налет составляет более 190 часов. Помимо этого, ими на места ликвидации пожаров было доставлено 44 турецких спасателя. Наши составы МЧС в Турецкой Республике пробудут до октября.

Не один год спасатели Республики Беларусь оказывают помощь в борьбе с природными стихиями другим республикам. Авиация МЧС РБ тушила лесные пожары в таких странах, как Греция, Россия, Латвия и Грузия. Принимала, также участие в помощи пострадавшим от наводнения жителям Сербии.

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