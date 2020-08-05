ЦИК: В первый день досрочного голосования на участки пришло почти 5% избирателей

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ЦИК назвал данные о явке избирателей на участки в первый день голосования. На участки 4 августа пришло 4,98% избирателей.

Активнее всего в досрочном голосовании участвовала Гомельская область. Здесь процент явки составил 7,55%. Меньше всего избирателей заинтересовались досрочным голосованием в первый день выборов в Гродненской области - 3,39%. В других областях статистика такая: Брестская область - 4,23%, Витебская - 5%, Минская - 4,69%, Могилевская - 4,66%. В столице участие в голосовании приняли 4,77% избирателей.

Эти данные можно сравнить со статистикой прошлой президентской кампании. В 2015 году в первый день выборов на участки пришли 4,49% избирателей. За весь период досрочного голосования в нем приняли участие 36,05% избирателей.