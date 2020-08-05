Под женским ником вел разговоры на интимные темы с девочками 11 - 12 лет. В Могилеве задержали педофила

24-летний могилевчанин работал инженером в одном из столичных предприятий. К уголовной ответственности ранее привлечён не был Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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Сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома при силовой поддержке ОМОНа в Могилеве задержан подозреваемый в педофилии, сообщили в МВД.

Молодой человеко более двух лет вел активную переписку с малолетними в одной из соцсетей. Под женским ником педофил знакомился с девочками 11 - 12 лет из Минска, Могилева и других городов, вел с ними откровенные разговоры на интимные темы. Когда же те шли на контакт, предлагал им «подзаработать». За действия сексуального характера маньяк обещал 15 рублей. Подобное предложение получило более 60 малолетних.

24-летний могилевчанин работал инженером в одном из столичных предприятий. К уголовной ответственности ранее не привлекался.

Правоохранителями было выяснено, что в столице мужчиной были совершены сексуальные действия в отношении малолетней.

Во время задержания правоохранители изъяли у него компьютерную технику и телефон с порнографией. Сейчас милиция устанавливает иных лиц, пострадавших от преступных действий маньяка.

Следователи дали правовую оценку действиям подозреваемого и возбудили уголовное дело.

По инициативе МВД разработан информационный ресурс kids.pomogut.by. На нем можно узнать о потенциальных опасностях интернета. Также получить квалифицированную помощь там смогут дети, родители и педагоги.

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Преступление совершил ранее судимый 36-летний житель районного центра (подробности).