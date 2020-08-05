2020-08-05T11:32:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Тихановская прокомментировала слова Лукашенко о «трех несчастных девочках»

В послании к народу и парламенту президент высказался о своей сопернице
Оксана БРОВАЧ
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Светлана Тихановская ответила на высказывание Лукашенко.Светлана Тихановская ответила на высказывание Лукашенко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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- Я не смотрела полностью его обращение, но эти слова слышала. О каких силах идет речь, сказать не могу, кто там собирается что дестабилизировать... Но о том, что три девчонки, ну не соврал же... Три боевые подруги, три соратницы - так получилось, что пришлось встать вместо своих мужчин, - прокомментировала РБК слова Александра Лукашенко кандидат на президентский пост Светлана Тихановская.

Лукашенко 4 августа выступал с обращением к народу и парламенту. В своей речи он заявил, что его соперница Светлана Тихановская и ее соратницы Мария Колесникова и Вероника Цепкало «не понимают, что говорят и творят».

- Целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Ну что вы творите? Нашли этих трех несчастных девчонок. Они же не понимают, что читают. Что вы им пишете? Что вы им пишете? - был эмоционален Александр Лукашенко.

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