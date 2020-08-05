2020-08-05T11:31:00+03:00
Политика
КП Беларусь

В Беларусь приедет президент Украины Владимир Зеленский

Основным приоритетом совместной работы Беларусь и Украина называют скорейшее восстановление взаимного товарооборота, который сократился из-за пандемии коронавируса
Сергей Диндиков
Поделиться:
Дипломатами обсуждено дальнейшее взаимодействие и намечен график предстоящих белорусско-украинских контактов. Фото: belta.byДипломатами обсуждено дальнейшее взаимодействие и намечен график предстоящих белорусско-украинских контактов. Фото: belta.by
Изменить размер текста:

В Украине прошла встреча посла Беларуси в Украине Игоря Сокола и вице-премьера Украины и председателя украинской части межправительственной Белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества Алексея Резникова, пишет БЕЛТА.

Помимо некоторых тем, они обсудили подготовку к официальному визиту президента Украины в Беларусь и подготовку к III Форуму регионов Беларуси и Украины. Также состоялся разговор по поводу развития торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Украины.

Белорусский дипломат рассказал своему украинскому коллеге про итоги второго заседания белорусского организационного комитета по подготовке и проведению III Форума регионов, который проходил 24 июля.

Основным приоритетом совместной работы стороны называют скорейшее восстановление взаимного товарооборота, который сократился из-за пандемии коронавируса.

Игорь Сокол и Алексея Резников пришли к согласию, что вторая половина этого года будет богата на двусторонние мероприятия. В связи с этим ими обсуждено дальнейшее взаимодействие и намечен график предстоящих белорусско-украинских контактов.

На встрече присутствовал также глава украинской дипмиссии в Беларуси Игорь Кизим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

А что с Украиной? Минздрав опубликовал новые страны, по прибытии из которых не требуется 14-дневная самоизоляция из-за коронавируса

Азербайджанская Республика, Монголия, Объединенная Республика Танзания, Республика Островов Фиджи, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка. К сожалению, Украина, которую все так ждали, отсутствует (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Ермошина рассказала, почему не пригласили наблюдателей из ЦИК других стран: «Мы не можем обеспечить безопасность»
В Беларусь приедет президент Украины Владимир Зеленский
Тихановская прокомментировала слова Лукашенко о «трех несчастных девочках»
Под женским ником вел разговоры на интимные темы с девочками 11 - 12 лет. В Могилеве задержали педофила
ЦИК: В первый день досрочного голосования на участки пришло почти 5% избирателей
Видеофакт: МЧС тушит лесные пожары в Турции
А что с Украиной? Минздрав опубликовал новые страны, по прибытии из которых не требуется 14-дневная самоизоляция из-за коронавируса
На Пинщине по отпечаткам пальцев вычислен похититель постельного белья
Призывы игнорировать досрочное голосование не соответствуют законодательству
В Минске автомобиль сбил на пешеходном переходе 11-летнего велосипедиста. Он в больнице
«Разбил стекло и ударил по голове сотрудника милиции»: в Минске 4 августа задержали мужчину на избирательном участке
«Не получили официального приглашения»: Россия не направит своих наблюдателей на президентские выборы в Беларусь
«Женщина в почтовом ящике обнаружила листовку»: в Минске возбудили уголовное дело из-за угроз председателю одной из участковых комиссий
Лукашенко заявил, что выборы пройдут в соответствии с законодательством: Белорусские законы и народ - главное!
Лукашенко про уборочную кампанию: Выборы выборами, но первейшая задача - собрать урожай
Лукашенко о выборах: Мы всегда проводили выборы, как настоящий праздник для людей
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление Александра Лукашенко
В Вилейском районе во время движения загорелась фура с продуктами. Водитель попытался самостоятельно потушить огонь, но потом сбежал
Владимир Караник: Нам не пришлось делать страшный выбор: кого спасать - людей или экономику
В Минск водитель "Хендай" при повороте налево не уступил дорогу "Мазде" и врезался в нее
Операции по физическому пуску БелАЭС начнутся в ближайшее время
Штаб Тихановской подал жалобы в ЦИК и Мингорисполком на проведение стороннего мероприятия 6 августа в парке Дружбы народов
Лукашенко о лечении коронавируса: Свежий воздух и занятия спортом! Это вам говорит человек, который сам это прошел!
«Белавиа» с 5 августа возобновляет рейсы в Вильнюс
Лукашенко об интернет-троллях: «Мы же не можем опуститься на уровень желтизны - обзывать всех шлюхами и проститутками»
«Все стрелы - ядовитые, ковидные - направлены сегодня против Лукашенко». Президент высказался о независимости Беларуси
Курсы валют: доллар и евро подешевели, а российский рубль подорожал