В Беларусь приедет президент Украины Владимир Зеленский

Основным приоритетом совместной работы Беларусь и Украина называют скорейшее восстановление взаимного товарооборота, который сократился из-за пандемии коронавируса

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В Украине прошла встреча посла Беларуси в Украине Игоря Сокола и вице-премьера Украины и председателя украинской части межправительственной Белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества Алексея Резникова, пишет БЕЛТА.

Помимо некоторых тем, они обсудили подготовку к официальному визиту президента Украины в Беларусь и подготовку к III Форуму регионов Беларуси и Украины. Также состоялся разговор по поводу развития торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Украины.

Белорусский дипломат рассказал своему украинскому коллеге про итоги второго заседания белорусского организационного комитета по подготовке и проведению III Форума регионов, который проходил 24 июля.

Основным приоритетом совместной работы стороны называют скорейшее восстановление взаимного товарооборота, который сократился из-за пандемии коронавируса.

Игорь Сокол и Алексея Резников пришли к согласию, что вторая половина этого года будет богата на двусторонние мероприятия. В связи с этим ими обсуждено дальнейшее взаимодействие и намечен график предстоящих белорусско-украинских контактов.

На встрече присутствовал также глава украинской дипмиссии в Беларуси Игорь Кизим.

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