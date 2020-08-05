Ермошина рассказала, почему не пригласили наблюдателей из ЦИК других стран: «Мы не можем обеспечить безопасность»
Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина объяснила, почему на президентских выборах не будет наблюдателей от центризбиркомов других стран.
- Мы не приглашали ни один ЦИК ни из одной страны. Это было было связано с тем, что мы не можем обеспечить своим коллегам безопасность в условиях пандемии коронавируса. Создать специальные условия с дистанцированием, с отдельными машинами и на каждую делегацию, ведь они же ездят все в одном автобусе, с расселением, мы просто не можем, - в комментарии sputnik.by объяснила Лидия Ермошина.
По словам главы ЦИК, наблюдателей не приглашали только по этой причине - невозможно выполнить все организационные условия.
- Всех наблюдателей приглашал МИД - две миссии. И все, - дополнила Ермошина.
Напомним, ЦИК России заявил, что в этом году не получил официальное приглашение на выборы в Беларуси. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что отправлять наблюдателей не будет из-за «специфического отношения президента Беларуси к пандемии коронавируса».
- Я не могу ставить под угрозу здоровье, а также личную безопасность своих коллег. У меня нет права подвергать их опасности, - прокомментировала она.
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