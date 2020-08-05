2020-08-05T12:03:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Ермошина рассказала, почему не пригласили наблюдателей из ЦИК других стран: «Мы не можем обеспечить безопасность»

Наблюдать за выборами президента будут только две миссии, приглашенные МИД Беларуси
Оксана БРОВАЧ
Поделиться:
В Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на выборах президента.В Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на выборах президента.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина объяснила, почему на президентских выборах не будет наблюдателей от центризбиркомов других стран.

- Мы не приглашали ни один ЦИК ни из одной страны. Это было было связано с тем, что мы не можем обеспечить своим коллегам безопасность в условиях пандемии коронавируса. Создать специальные условия с дистанцированием, с отдельными машинами и на каждую делегацию, ведь они же ездят все в одном автобусе, с расселением, мы просто не можем, - в комментарии sputnik.by объяснила Лидия Ермошина.

По словам главы ЦИК, наблюдателей не приглашали только по этой причине - невозможно выполнить все организационные условия.

- Всех наблюдателей приглашал МИД - две миссии. И все, - дополнила Ермошина.

Напомним, ЦИК России заявил, что в этом году не получил официальное приглашение на выборы в Беларуси. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что отправлять наблюдателей не будет из-за «специфического отношения президента Беларуси к пандемии коронавируса».

- Я не могу ставить под угрозу здоровье, а также личную безопасность своих коллег. У меня нет права подвергать их опасности, - прокомментировала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«На участок позвали, но сидеть разрешили только за турникетом, около вахты»: как в Минске проходит досрочное голосование и наблюдение за ним

Кто голосует в первый день досрочного голосования и какая атмосфера на избирательных участках (читать далее)

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Митинг Тихановской в Минске 6 августа состоится, несмотря на празднование Дня железнодорожных войск в парке Дружбы народов
Владимир Зеленский надеется, что Беларусь передаст Украине задержанных боевиков
Фотофакт: белорусский шеф-повар Александр Чикилевский испек торт в виде книги Франциска Скорины
Кандидат в президенты Андрей Дмитриев заявил об угрозах в свой адрес: «Переживаю и за семью, и за членов команды»
Видеофакт: Отметил как полагается. В свой день рождения мужчина ограбил магазин, скрываясь от милиции, он легко преодолел забор
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 августа 2020 года: 126 новых случаев COVID-19 и 3 смерти за сутки
Не коронавирус, но все же. Назван фактор, повышающий риск рака в 30 раз
Военные самолеты 5 августа отрабатывают посадку на трассу М1 под Ивацевичами: в программе учений - воздушный бой и авиаудар
МИД Беларуси: сведений о пострадавших гражданах Беларуси в результате взрыва в Бейруте нет
Ермошина рассказала, почему не пригласили наблюдателей из ЦИК других стран: «Мы не можем обеспечить безопасность»
В Беларусь приедет президент Украины Владимир Зеленский
Тихановская прокомментировала слова Лукашенко о трех несчастных девочках
Под женским ником вел разговоры на интимные темы с девочками 11 - 12 лет. В Могилеве задержали педофила
ЦИК: В первый день досрочного голосования на участки пришло почти 5% избирателей
Видеофакт: МЧС тушит лесные пожары в Турции
А что с Украиной? Минздрав опубликовал новые страны, по прибытии из которых не требуется 14-дневная самоизоляция из-за коронавируса