2020-08-05T14:28:57+03:00
Общество
КП Беларусь

МИД Беларуси: сведений о пострадавших гражданах Беларуси в результате взрыва в Бейруте нет

Оксана БРОВАЧ
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Мощный взрыв случился в Бейруте 4 августа. Фото: REUTERSМощный взрыв случился в Бейруте 4 августа. Фото: REUTERS
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По данным Посольства Беларуси в Сирии, в настоящее время сведений о пострадавших гражданах Беларуси в результате взрыва 4 августа в порту Бейрута нет. Посольство находится в постоянном контакте с компетентными органами Ливана, - сообщила в среду, 5 августа, пресс-служба МИД Беларуси.

При необходимости экстренную связь можно поддерживать с посольством Беларуси в Сирии и консульством Беларуси в Ливане.

Мощный взрыв произошел в районе порта в столице Ливана Бейруте вечером 4 августа. По последним данным, погибли как минимум 73 человека, более 3700 человек пострадали. Взрывная волна разрушила множество зданий. Мощность взрыва сравнили с землетрясением с магнитудой 4,7 баллов.

Причина взрыва еще устанавливается. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что в порту взорвалась аммиачная селитра.

Власти Ливана объявили Бейрут зоной бедствия. В больницах столицы не хватает мест для всех пострадавших, случаются перебои с электричеством. Разрушения затронули почти половину города. Премьер-министр Ливана объявил траур по погибшим в результате взрыва.

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