Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 августа 2020 года: 126 новых случаев COVID-19 и 3 смерти за сутки

Тем временем, ученые обнаружили необычный эффект при коронавирусе, когда COVID-19 провоцирует мощную иммунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекцией Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 августа 2020 года

Изменить размер текста: A A

В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Она опубликована в официальном телеграм-канале. На 5 августа в стране зарегистрировано 68 376 случаев COVID-19. Прирост за сутки составил 126 человек. После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 63 163 пациента (+262 за сутки).

За время распространения коронавирусной инфекции скончались 577 человек. А за последние сутки умерло 3 пациента. В ведомстве пояснили, что те, кто не смогли победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19.

За все время в Беларуси провели 1 млн. 334 тыс. 868 тестов.

Тем временем, ученые обнаружили необычный эффект при коронавирусе, когда COVID-19 провоцирует мощную иммунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекцией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

А что с Украиной? Минздрав опубликовал новые страны, по прибытии из которых не требуется 14-дневная самоизоляция из-за коронавируса

Азербайджанская Республика, Монголия, Объединенная Республика Танзания, Республика Островов Фиджи, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка. К сожалению, Украина, которую все так ждали, отсутствует (подробности)