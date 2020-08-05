2020-08-05T13:50:27+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 августа 2020 года: 126 новых случаев COVID-19 и 3 смерти за сутки

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 августа 2020 года
Сергей Диндиков
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Тем временем, ученые обнаружили необычный эффект при коронавирусе, когда COVID-19 провоцирует мощную иммунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекциейТем временем, ученые обнаружили необычный эффект при коронавирусе, когда COVID-19 провоцирует мощную иммунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекциейФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Она опубликована в официальном телеграм-канале. На 5 августа в стране зарегистрировано 68 376 случаев COVID-19. Прирост за сутки составил 126 человек. После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 63 163 пациента (+262 за сутки).

За время распространения коронавирусной инфекции скончались 577 человек. А за последние сутки умерло 3 пациента. В ведомстве пояснили, что те, кто не смогли победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19.

За все время в Беларуси провели 1 млн. 334 тыс. 868 тестов.

Тем временем, ученые обнаружили необычный эффект при коронавирусе, когда COVID-19 провоцирует мощную иммунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекцией.

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