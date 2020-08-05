Военные самолеты 5 августа отрабатывают посадку на трассу М1 под Ивацевичами: в программе учений - воздушный бой и авиаудар

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Один из этапов учений - посадка на аэродромный участок дороги. Для этого задействован участок трассы М1 Минск - Брест в районе Ивацевичей.

Посадку выполняют военные летчики и летчики-снайперы на самолетах МиГ-29, Су-25, Як-130 и учебно-тренировочном самолете Л-39. Задействованы все белорусские авиабазы, а вылеты производятся с аэродромов в Лиде, Барановичах и Мачулищах. Трансляцию учений ведет телекомпания "ВоенТВ" Минобороны Беларуси.

Задача учений - сделать посадку на автомобильную дорогу без приборов, визуально, правильно оценив погодные условия. Сложность этого маневра в том, что М1 - более узкая и не такая ровная, как дорога на аэродроме, полоса, на ней нет радиотехнического оборудования, а военные летчики должны посадить самолет с подвеской - тренировочными и реальными авиабомбами.

Белорусские военные летчики отрабатывают посадку на автомобильную дорогу. Фото: кадр ВоенТВ

Самолеты делают пролет на трассой, выполняют посадку, а затем вылетают на полигон Ружан. Там они должны нанести авиационный удар по наземной цели по заданным координатам.

Кроме этого, военные летчики будут упражняться в дальнем и маневренном воздушном бое. У каждой эскадрильи есть своя задача: одни истребители будут прикрывать ударную группу, другие им противоборствовать. Также в учениях участвует вертолет Ми-24 с медицинским модулем для транспортировки условно раненых.

Посадку самолетов на трассу белорусские военные отрабатывают ежегодно с 2007 года.