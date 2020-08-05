Не коронавирус, но все же. Назван фактор, повышающий риск рака в 30 раз

По словам специалиста, организм сможет восстановиться только через десять лет после того, как человек бросит курить Фото: Архив "КП"

Факторы, которые влияют на развитие рака, описал в своем выступлении главный онколог Минздрава Российской Федерации, академик РАН Андрей Каприн, сообщает ria.ru.

По его словам генетика объясняет только около 15% случаев развития онкологии. Основным фактором являются мутации, которые связаны с возрастом и образом жизни. Более конкретно академик указал на то, что в 30 раз увеличивает риск заболевания несколькими локализациями рака курение. А алкоголь дополнительно увеличивает риски.

Онколог объясняет, что не раз через него проходили нормальные, генетически здоровые семьи. И внезапно у некоторых членов этих семей появлялся рак легкого, рак мочевого пузыря. Позже выяснялось, что здесь имели место вредные привычки.

При этом он добавляет, что организм «приходит в себя» только спустя десять лет после вредной привычки.

Вместе с тем большую предрасположенность к онкологическим заболеваниям оказывает возраст. После 65 каждые пять лет в среднем на 10% увеличивается число клеточных мутаций, которые сдерживать у иммунитета уже не получается, отмечает врач.

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