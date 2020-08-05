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Не коронавирус, но все же. Назван фактор, повышающий риск рака в 30 раз

По словам академика РАН Андрея Каприна генетика объясняет только около 15% случаев развития онкологии. Остальное – далее в материале
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По словам специалиста, организм сможет восстановиться только через десять лет после того, как человек бросит курить

По словам специалиста, организм сможет восстановиться только через десять лет после того, как человек бросит курить

Фото: Архив "КП"

Факторы, которые влияют на развитие рака, описал в своем выступлении главный онколог Минздрава Российской Федерации, академик РАН Андрей Каприн, сообщает ria.ru.

По его словам генетика объясняет только около 15% случаев развития онкологии. Основным фактором являются мутации, которые связаны с возрастом и образом жизни. Более конкретно академик указал на то, что в 30 раз увеличивает риск заболевания несколькими локализациями рака курение. А алкоголь дополнительно увеличивает риски.

Онколог объясняет, что не раз через него проходили нормальные, генетически здоровые семьи. И внезапно у некоторых членов этих семей появлялся рак легкого, рак мочевого пузыря. Позже выяснялось, что здесь имели место вредные привычки.

При этом он добавляет, что организм «приходит в себя» только спустя десять лет после вредной привычки.

Вместе с тем большую предрасположенность к онкологическим заболеваниям оказывает возраст. После 65 каждые пять лет в среднем на 10% увеличивается число клеточных мутаций, которые сдерживать у иммунитета уже не получается, отмечает врач.

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