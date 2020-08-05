2020-08-05T14:48:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт: Отметил как полагается. В свой день рождения мужчина ограбил магазин, скрываясь от милиции, он легко преодолел забор

Ранее фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и несоблюдение требований превентивного надзора
Сергей Диндиков
Поделиться:
Денег не было, поэтому посетитель попросту забрал с прилавка бутылку водки и убежалДенег не было, поэтому посетитель попросту забрал с прилавка бутылку водки и убежалФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На днях в Глуске нарядом Департамента охраны был задержан 36-летний местный житель. Его подозревают в магазинной краже, сообщают в МВД.

Выяснилось, что 30 июля у мужчины был день рождения. Нужно было отметить праздник, и он пошел в местный в магазин. Деньги не водились, поэтому он просто взял бутылку водки и убежал. Работники увидели преступление и нажали тревожную кнопку.

По приметам подозреваемый нашелся на одной из улиц Глуска. Он заметил машину милиции и стал убегать. По пути он перебросил через высокий забор добытое, а затем и сам с легкостью его перепрыгнул. Все же оторваться от сотрудников Департамента охраны у именинника не получилось. Правонарушитель был задержан.

По факту следователями дана правовая оценка и возбуждено уголовное дело за грабеж. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и несоблюдение превентивного надзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Под женским ником вел разговоры на интимные темы с девочками 11 - 12 лет. В Могилеве задержали педофила

За действия сексуального характера маньяк обещал 15 рублей. Подобное предложение получило более 60 малолетних (подробности).

ВИДЕОФАКТ: в свой День рождения мужчина ограбил магазин. Скрываясь, он перепрыгнул высокий забор.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Митинг Тихановской в Минске 6 августа состоится, несмотря на празднование Дня железнодорожных войск в парке Дружбы народов
Владимир Зеленский надеется, что Беларусь передаст Украине задержанных боевиков
Фотофакт: белорусский шеф-повар Александр Чикилевский испек торт в виде книги Франциска Скорины
Кандидат в президенты Андрей Дмитриев заявил об угрозах в свой адрес: «Переживаю и за семью, и за членов команды»
Видеофакт: Отметил как полагается. В свой день рождения мужчина ограбил магазин, скрываясь от милиции, он легко преодолел забор
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 августа 2020 года: 126 новых случаев COVID-19 и 3 смерти за сутки
Не коронавирус, но все же. Назван фактор, повышающий риск рака в 30 раз
Военные самолеты 5 августа отрабатывают посадку на трассу М1 под Ивацевичами: в программе учений - воздушный бой и авиаудар
МИД Беларуси: сведений о пострадавших гражданах Беларуси в результате взрыва в Бейруте нет
Ермошина рассказала, почему не пригласили наблюдателей из ЦИК других стран: «Мы не можем обеспечить безопасность»
В Беларусь приедет президент Украины Владимир Зеленский
Тихановская прокомментировала слова Лукашенко о трех несчастных девочках
Под женским ником вел разговоры на интимные темы с девочками 11 - 12 лет. В Могилеве задержали педофила
ЦИК: В первый день досрочного голосования на участки пришло почти 5% избирателей
Видеофакт: МЧС тушит лесные пожары в Турции
А что с Украиной? Минздрав опубликовал новые страны, по прибытии из которых не требуется 14-дневная самоизоляция из-за коронавируса