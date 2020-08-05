Видеофакт: Отметил как полагается. В свой день рождения мужчина ограбил магазин, скрываясь от милиции, он легко преодолел забор

Денег не было, поэтому посетитель попросту забрал с прилавка бутылку водки и убежал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и несоблюдение требований превентивного надзора

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На днях в Глуске нарядом Департамента охраны был задержан 36-летний местный житель. Его подозревают в магазинной краже, сообщают в МВД.

Выяснилось, что 30 июля у мужчины был день рождения. Нужно было отметить праздник, и он пошел в местный в магазин. Деньги не водились, поэтому он просто взял бутылку водки и убежал. Работники увидели преступление и нажали тревожную кнопку.

По приметам подозреваемый нашелся на одной из улиц Глуска. Он заметил машину милиции и стал убегать. По пути он перебросил через высокий забор добытое, а затем и сам с легкостью его перепрыгнул. Все же оторваться от сотрудников Департамента охраны у именинника не получилось. Правонарушитель был задержан.

По факту следователями дана правовая оценка и возбуждено уголовное дело за грабеж. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и несоблюдение превентивного надзора.

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