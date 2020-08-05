Кандидат в президенты Андрей Дмитриев заявил об угрозах в свой адрес: «Переживаю и за семью, и за членов команды»

В милицию при этом кандидат пока не обращался

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Кандидат в президенты Андрей Дмитриев заявил, что ему поступают оскорбления и угрозы. Они поступают в основном в интернете - ему пишут личные сообщения.

- Люди присылают кучу всяких вещей - начиная от оскорблений и заканчивая прямыми угрозами. Это все есть, и, безусловно, я переживаю и за семью, и за членов команды, потому что никакого оберега от этого ни у кого в Беларуси нет, - об этом Андрей Дмитриев рассказал в интервью РИА Новости.

В милицию при этом Дмитриев не заявлял. По его словам, он не хочет «повышать градус». В правоохранительные органы он намерен обратиться в том случае, если угрозы и оскорбления достигнут совсем неприемлемого уровня.

- И все-таки нет ясности, кто это пишет. Я просто учитываю эти сообщения и стараюсь оберегать семью, вырабатывать для них правила безопасности, - добавил кандидат в президенты.

Ранее другой кандидат, Анна Канопацкая, заявляла, что из-за угроз не будет проводить пикеты.