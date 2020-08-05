2020-08-05T15:46:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт: белорусский шеф-повар Александр Чикилевский испек торт в виде книги Франциска Скорины

В честь того, что в начале августа 1517 года Франциск Скорина выпустил первую книгу на старобелорусском языке [видео]
Оксана БРОВАЧ
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Торт в виде книги Франциска Скорины. Фото: ресторан «Літвіны».Торт в виде книги Франциска Скорины. Фото: ресторан «Літвіны».
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День белорусского книгопечатания 5 августа отметят в сети ресторанов «Лiтвiны» в Минске (ул. Притыцкого, 156 и пр. Победителей, 119). Гостей заведений будут угощать тортом, который испек бренд-шеф Александр Чикилевский. Кроме того, гости получат памятный свиток об этом событии.

Александр Чикилевский развивает национальную белорусскую кухню, но при чем здесь книгопечатание?

- Развитие кухни, культуры и языка всегда были неразрывно связаны. Поэтому так важно знать и помнить историю, чтобы по-настоящему понимать вкус литвинской кухни, - объясняют в ресторане.

В честь дня рождения белорусского книгопечатания бренд-шеф ресторана «Литвины» Александр Чикилевский испек торт в виде Библии Скорины.Источник: предоставлено рестораном «Литвины»

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