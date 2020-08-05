Фотофакт: белорусский шеф-повар Александр Чикилевский испек торт в виде книги Франциска Скорины
День белорусского книгопечатания 5 августа отметят в сети ресторанов «Лiтвiны» в Минске (ул. Притыцкого, 156 и пр. Победителей, 119). Гостей заведений будут угощать тортом, который испек бренд-шеф Александр Чикилевский. Кроме того, гости получат памятный свиток об этом событии.
Александр Чикилевский развивает национальную белорусскую кухню, но при чем здесь книгопечатание?
- Развитие кухни, культуры и языка всегда были неразрывно связаны. Поэтому так важно знать и помнить историю, чтобы по-настоящему понимать вкус литвинской кухни, - объясняют в ресторане.
В честь дня рождения белорусского книгопечатания бренд-шеф ресторана «Литвины» Александр Чикилевский испек торт в виде Библии Скорины.Источник: предоставлено рестораном «Литвины»