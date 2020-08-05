Фотофакт: белорусский шеф-повар Александр Чикилевский испек торт в виде книги Франциска Скорины

В честь того, что в начале августа 1517 года Франциск Скорина выпустил первую книгу на старобелорусском языке [видео]

Изменить размер текста: A A

День белорусского книгопечатания 5 августа отметят в сети ресторанов «Лiтвiны» в Минске (ул. Притыцкого, 156 и пр. Победителей, 119). Гостей заведений будут угощать тортом, который испек бренд-шеф Александр Чикилевский. Кроме того, гости получат памятный свиток об этом событии.

Александр Чикилевский развивает национальную белорусскую кухню, но при чем здесь книгопечатание?

- Развитие кухни, культуры и языка всегда были неразрывно связаны. Поэтому так важно знать и помнить историю, чтобы по-настоящему понимать вкус литвинской кухни, - объясняют в ресторане.