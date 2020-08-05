2020-08-05T15:41:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Владимир Зеленский надеется, что Беларусь передаст Украине задержанных боевиков

Президенты 5 августа обсудили этот вопрос по телефону
Оксана БРОВАЧ
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Задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси. Фото: кадр из видео Беларусь 1Задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси. Фото: кадр из видео Беларусь 1
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– Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документам, - по итогам телефонного разговора с Александром Лукашенко написал в своем Твиттер-аккаунте Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба украинского президента, главы государств обсудили взаимодействие в этом вопросе. Владимир Зеленский сказал, что он убежден в том, что «причастные к действиям незаконных формирований на Донбассе не избегут справедливого наказания».

Украина настаивает на выдаче 28 из 33 задержанных в Беларуси боевиков. Как уточняет БелаПАН, девятерых из них Украина считает своими гражданами. По мнению белорусских правоохранительных органов, задержанные - боевики частной военной компании Вагнера и их цель - организация массовых беспорядков во время президентских выборов в Беларуси. Российская сторона сообщила, что военные ехали через Беларусь транзитом, и потребовала их освободить.

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